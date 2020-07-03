İHH’dan kurban bağışı çağrısı

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Çorum İHH, Hürriyet Parkı önünde kurban bağış standı açtı.

2020 yılı kurban organizasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, hayırseverlerin bağışlarını dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara ulaştıracaklarını açıkladı.

‘Kurban Rahmettir’ sloganıyla gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahseden Selim Özkabakçı, yurt içi ve yurt dışı kurban hisse bedelinin 900 TL olduğunu hatırlattı.

“Kurban, mazlum coğrafyalarla aramızda bir köprü” diyen Özkabakçı, “Bu sayede Osmanlı’dan miras kalan medeniyet coğrafyamızla aramızdaki bağları canlı tutuyoruz. 28 yıldır olduğu gibi bu sene de 6 kıtaya kurban kardeşliğini taşıyoruz” dedi.

Kurban organizasyonu gerçekleştirdikleri ülkelerde projeler üretip dertlere derman olmaya çalıştıklarını anlatan Özkabakçı, “Kurban bereketini geçen yıl 2 milyon kişiye ulaştırdık. Bu yıl da emanetlerinizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kolları sıvayıp yola koyulduk. Kurban bağışında bulunmak isteyenler Hürriyet Meydanı’ndaki standımızı veya Üçtutlar Mahallesi Muratevler 6. Sokak’taki İHH Çorum Ofisini ziyaret edebilirler. İsteyenler Vakıf Katılım Çorum Şubesi’ndeki İHH banka hesabına ‘kurban’ açıklamasıyla birlikte bağışlarını ulaştırabilirler” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2020, 20:35