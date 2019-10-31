İHH’dan yetimlere destek çağrısı

Çorum İHH Yetim Birimi Sorumlusu Mehmet Çalışkan, Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Recep Celep ile okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerine, geçtiğimiz yıl yaptıkları yardım çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yapılan yardımların bu yıl da devam etmesini temenni ederek, 2019/2020 öğretim yılı sunumlarına Kerebi Gazi İHO ile başladıklarını belirten Çorum İHH Yetim Birimi Sorumlusu Mehmet Çalışkan, proje hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:



‘HER SINIFIN BİR YETİM KARDEŞİ VAR’

“Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca yetim çocuk aile şefkatinden uzak, açlık ve şiddetle iç içe yaşıyor. İnsan kaçakçılığı, çocuk işçiliği, organ mafyaları, suç örgütleri, fuhuş ve dilenci şebekeleri ile madde bağımlılığı bu çocukların karşılaşabileceği tehditlerden sadece birkaçı.

Tüm bu tehditler karşısında yetim çocukların korunabilmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilebilmesi için çalışmalara başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, bu kapsamda bir çok projeye imza atmıştır.

Dünyada; 200 milyon yetim bulunuyor, 100 milyon yetim sokaklarda yaşıyor. Her gün 10 bine yakın çocuk savaş, doğal afet, hastalık gibi nedenlerle yetim kalıyor. Her 24 saatte 6 bin çocuk kaçırılıyor. Yılda 2,5 milyon çocuk satılıyor, 300 bin çocuk ise savaşmaya zorlanıyor.



İHH’NIN YETİM ÇALIŞMALARI

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın yaptığı yetim çalışmalarının temel amacı, yaşamını tek başına idame ettiremeyen yetimlere, kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar destek olmak, eğitimlerini sağlamak ve onları aile şefkati ile hayata hazırlamaktır. Kendi topraklarından, kültürlerinden koparmadan; aklen, ruhen ve fiziken sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen İHH, yetimlerin bir kısmını evlerinde bir kısmını da açtığı yetimhanelerde desteklemektedir.

İHH bu doğrultuda; 135 ülkede 800 bin yetime dönemsel yardım sağlıyor. Türkiye dahil 52 ülkede 95.000 yetime düzenli destek veriyor. 11 ülkede açtığı 32 yetimhane ile yetimlere sahip çıkıyor. Bunlardan yalnızca biri olan ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesiyle ise öğrenciler de çalışmalara dahil edilmiştir.

Ülkemizdeki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel okul öğrencilerinin katılabildiği bu kampanyayla bir sınıftaki öğrenciler her ay harçlıklarından biriktirdikleri 125 lira ile yetim kalmış bir çocuğun ihtiyaçlarını yıl boyunca karşılayabiliyor.

2013 yılında başlayan ve Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-Bir-Sen destek verdiği kampanya vesilesiyle 8 bin 81 kurumdaki 1 milyondan fazla iyiliksever öğrenci, 2019 itibariyle Türkiye ve dünya genelinde 25 binden fazla yetim çocuğun bakımını üstlendi.



Her sınıfın kendi akranı olan bir yetimin ihtiyaçlarını karşıladığı bu kampanya ile dünyanın farklı noktalarına iyilik köprüleri kuruluyor. Köprünün bir ucunda yer alan yetim çocuklar bu sayede dışarıdaki tüm tehlikelerden korunarak insani bir yaşam sürme fırsatı bulurken diğer ucundaki yardımsever öğrenciler ise paylaşmayı, bilinçli ve duyarlı olmayı öğreniyor.

Kelebek etkisi misali yapacağınız küçük yardımlarla, bir yetimin ihtiyacını karşılayabilir, hayallerini gerçekleştirebilirsiniz.



5 ADIMDA 1 YETİME SAHİP ÇIK!

Sınıf adına ihh.org.tr/bagis/yetim adresi üzerinden başvuru formu doldurulur ve ilk bağış gerçekleştirilir.

İHH Yetim Birimi, başvuran sınıfı bir yetim ile eşleştirir.

Yetimin bilgilerini içeren "Yetim Bilgi Formu" posta ile sınıfa gönderilir.

Sınıfta her ay 125 TL toplanır, İHH'ya bağış olarak gönderilir.

Gönderilen bağış İHH tarafından yetime ulaştırılarak ihtiyaçları karşılanır.



YETİM KARDEŞLE İLETİŞİM KURULABİLİR Mİ?

Sınıflar yetim kardeşleriyle iletişimlerini mektup yazmak suretiyle sağlayabilirler. Sınıfça bir araya gelerek duygularını kardeşleriyle paylaşabilirler. Fakat mektuplarını İngilizce ya da Arapça lisanlarından biriyle yazmaları gerekir. Sınıflar tüm arkadaşlarının bulunduğu sınıf fotoğraflarını da kardeşleriyle paylaşabilirler. Mektuplarını hazırlamaları akabinde İHH İnsani Yardım Vakfı ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesi kaydıyla İHH Yetim Birimi'ne ulaştırabilirler. Mektupların ulaşıp ulaşmadığından emin olmak için merkezi arayıp bilgi almaları tavsiye edilebilir. Mektuplar ulaştıktan sonra İHH tarafından kardeşlerine gönderilecek ve yine aynı şekilde kardeşlerinden bir mektup geldiğinde bu mektup İHH tarafından sınıfımıza ulaştırılacaktır.”