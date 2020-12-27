İki kardeş inşaattan düştü

FATİH BATTAR

İzmir’de bir inşaatta çalışan Çorumlu Barış Yurdagel ve kardeşi Savaş Yurdagel, dengelerini kaybetmeleri sonucu inşaattan düştüler.

Yurdagel kardeşlerin düştüğünü gören iş arkadaşları hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Barış Yurdagel’e ilk müdaheleyi yaptı ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşi Savaş Yurdagel ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çorum'un Bayat ilçesi Kuruçay köyü nüfusuna kayıtlı olan Barış Yurdagel’in TSK’da uzun yıllar Özel Harekat’ta Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenilirken, merhumun cenazesinin yarın Ankara’da toprağa verilmesi bekleniyor.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020, 19:57