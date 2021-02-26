İki köprü arasına yol istediler

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İskilip ilçesi Yukarı Örenseki Köyü’nde iki köprü arasına yol yapılmamasından dolayı büyük bir mağduriyet yaşandığını söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var ve parti yöneticileriyle birlikte köyde incelemeler yapan Tahtasız, halkın mağduriyetinin bir an önce giderilmesini istedi.

Tahtasız, yaptığı açıklamada, “Yukarı Örenseki, büyük bir köy olmasına rağmen evler dar bir alana sıkıştırılmış. Köyü ortadan ikiye bölen bir dere var. Derenin bir karşısında sıkışık bir vaziyette evler ve okul binası mevcut, diğer karşı tarafta ise tarlalar, bahçeler ve birkaç tane ev bulunuyor. Köy halkı arazilerine gidebilmek için dereden tahta koyarak geçmek zorunda kalıyor. Yağmur ve sel durumunda ise karşıdan karşıya geçmek imkansız hale geliyor. Okula giden çocuklar ise dereyi geçmek zorunda. Geçtiğimiz aylarda Yukarı Örenseki Köyü'nde çıkan bir yangında 9 ev birden yandı. Olası bir yangın çıkması halinde köyün tamamının yanma tehlikesi var. Herhangi bir yangın anında itfaiyenin müdahale etme şansı çok zayıf. Köye giden bir aracın dönüş yapabileceği bir alan dahi bulunmuyor. Köyün karşı tarafına, yani derenin diğer geçidine ev yapmak isteyen vatandaşlar, yol olmadığı için geçemiyor.

Köy muhtarlığı ve vatandaşlar iki yıl önce ilgili kurumlara dilekçe vererek iki köprü arasına yol yapılmasını talep etti. Ancak kurumlar, vatandaşların sorunlarını çözmek için çalışma yapmadı. İki köprü arasına yol yapılması ve istinat duvarı oluşturulması halinde vatandaşlar evlerini karşı bölüme taşıyabilecek. Derenin, evlerin az olduğu kısmında özel mülkiyet olmasından dolayı Özel İdare yol yapılmasına sıcak bakmıyor. Ancak vatandaşlar yol yapılması halinde arazilerini ücretsiz devretmeye hazır.” dedi.

Konuyu ilgili kurumlara ileteceğini ve takipçisi olacaklarını belirten Tahtasız, ayrıca köyün internet sorununun da çözülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.