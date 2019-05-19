İki spor salonu daha hizmete açılacak

M.BURAK YALÇIN

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi tarafından Ulukavak ve Kale Mahallesine yapılan spor salonlarının tefrişatlarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek bayramdan sonra hizmete gireceğini söyledi. Ailemle Spor Yapıyorum 7’den 70’e Engelleri Aşıyorum Spor Şöleninin töreni önceki gün gerçekleştirildi. Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tesisler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu, sporcular ve aileleri katıldı.

Ödül töreninde konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, iki tane spor salonunun bayramdan sonra açılacağının müjdesini vererek, “Kale Mahallesindeki spor salonumuz bitti. Tefrişatta eksiklikler var onlarda tamamlanmak üzere. Ulukavak Mahallesindeki salonumuzun da tefrişatlarını tamamlamak üzereyiz. Allah’ın izniyle bayramdan sonra kentimiz 2 tane daha spor salonuna kavuşacak. Mutlaka bu salonlardan istifade edinin. Sağlıklı beden, sağlıklı bir yaşam sporla mümkündür”dedi.

Konuşmanın ardından sporculara katılım belgeleri ve madalyaları takdim edildi.