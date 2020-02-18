İktidar ve muhalefet temsilcileri bir arada

M.BURAK YALÇIN

İşadamı Uğur Barlık’ın daveti üzerine iktidar ve muhalefet partilerinin temsilcileri bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İşadamı Uğur Barlık’ın daveti üzerine bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Çorum’a dair konuların görüşülerek fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Heyette davet için Uğur Barlık’a teşekkür etti.