‘İktidara gelince ilk 24 saatte İstanbul Sözleşmesini geri getireceğiz’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, iktidara geldiklerinde ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe sokacaklarını belirtti.

Kamile Anar, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe girişinin 8. yıldönümüne ilişkin basın açıklaması yaptı.

İstanbul Sözleşmesi’nden de 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu’ndan da kazanılmış haklardan da asla vazgeçmeyeceklerini dile getiren Anar, “Bu haklar bizim can simidimizdir. Haklarımızı tek tek budamaya heves edenlere, Cumhuriyetimizin kararlı savunucuları ve eşitlik mücadelesinin neferleri olarak sesleniyoruz: Haddinizi bilin!” ifadesini kullandı.

Kamile Anar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu yok sayanlara tekrar hatırlatıyoruz: Hiç kimse Anayasa’dan üstün değildir. Hiç kimse Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden üstün değildir. Biz kadınlar, yaşam hakkımızın sizin eşitlik karşıtı karanlık zihniyetiniz tarafından elimizden alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Tek adamın hukuksuz uygulamalarını savunanlara inat, hukukun üstünlüğünden yana tavır almaya devam edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)