İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı tahmini bütçesi 100 milyon lira

M.BURAK YALÇIN

İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı mali bütçe tasarısı İl Genel Meclisinde görüşülmeye başlandı. İl Genel Meclisi Kasım ayı mesaisi dün başladı.

Meclis Başkanı Osman Günay Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantı açılış yoklaması ile başladı.

Toplantıya katılan CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi de mecliste bir konuşma yaptı.



TÜFEKÇİ: MECLİS 7 AYLIK SÜREÇTE ADİL BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

7 aylık süreçte meclisin hakkaniyetli ve adil bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Hasan Eray Tüfekçi, “Yeni yapılacak olan bütçede de öncelikle köylerin eksikliklerinden başlanarak adaletli bir şekilde yapılacağından hiçbir şüphemiz yok. 799 köyümüze eşit seviyede hakkaniyetli şekilde hizmet götürüleceğine de inancımız sonsuzdur” dedi.

Konuşmanın ardından 2020-2024 yılı Stratejik Planına uygun olarak hazırlanan İl Özel İdaresinin 2020 yılı performans programı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda son olarak İl Özel İdaresinin 2020 yılı mali bütçesi görüşüldü.

100 milyon TL olduğu belirtilen bütçe görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Yapılan açıklamada Özel Kalem Müdürlüğüne 600 bin TL, Hukuk Müşavirliğine 659 bin TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 11 milyon 898 bin TL, Encümen Müdürlüğü için 1 milyon 734 bin TL, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü için 29 milyon 786 bin TL, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne 130 bin TL, Mali Hizmetler Müdürlüğüne 10 milyon 303 bin TL, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne 22 milyon 462 bin TL, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne 462 bin 500 TL, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne 5 milyon 690 bin TL, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 475 bin TL, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne 645 bin TL, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne 8 milyon 609 bin TL, Alaca Özel İdaresine 163 bin 913 TL, Bayat Özel İdaresine 220 bin 158 TL, Boğazkale Özel İdaresine 255 bin 650 TL, Dodurga Özel İdaresine 247 bin 205 TL, İskilip Özel İdaresine 497 bin 433 TL, Kargı Özel İdaresine 492 bin 295 TL, Laçin Özel İdaresine 182 bin 633 TL, Mecitözü Özel İdaresine 173 bin 63 TL, Oğuzlar Özel İdaresine 182 bin 995 TL, Ortaköy Özel İdaresine 353 bin 40 TL, Osmancık Özel İdaresine 419 bin 640 TL, Sungurlu Özel İdaresine 965 bin 550 TL, Uğurludağ Özel İdaresine 491 bin 800 TL ayrılması planlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2019, 11:56