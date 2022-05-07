İlçe başkanı canına kıydı!

FATİH BATTAR

Çorum'da Vatan Partisi Mecitözü İlçe Başkanı 63 yaşındaki Ünal Demirkazık, evinde yaşamına son verdi.

Olay, Ata Caddesi 24. Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 63 yaşındaki Ünal Demirkazık'ın silahla canına kıydı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, Ünal D.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. 112 ekiplerinin yaptığı kontrolde vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Demirkazık'ın cenazesi Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Ünal Demirkazık'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2022, 19:53