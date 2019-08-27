İlçe müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı

9 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile bir araye gelerek, değerlendirme toplantısı düzenledi.

Çorum Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yapılan hazırlık çalışmalarını değerlendirdi.

Yılmaz; "Türk Millî Eğitiminin Temel Amaçları ve Genel İlkeleri ile Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesi çerçevesinde Çorum'da eğitimi hep birlikte daha ileriye taşımak için ekip ruhuyla çalışma vurgusu yapacağız.” diyerek tüm müdürlere başarılar diledi.