İlim Yayma Kavşağı’na üst geçit yapılacak

M.BURAK YALÇIN

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında konuşma yapan Karayolları 7.Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç, ölüm kavşağı haline gelen İlim Yayma Cemiyeti’nin önünde bulunduğu kavşağa üst geçit yapacaklarını belirterek, çalışmaların haftaya başlayacağını söyledi.

Üst geçitin beton imalatı yapımına önümüzdeki hafta başlanacağını ifade eden Karayolları 7.Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç, yerinin de belli olduğunu kaydetti.

VALİ ÇİFTÇİ: HEMEN YAPILMASI KISA VADE DE ÇÖZÜM OLACAK

Vali Mustafa Çiftçi de süreli sinyalizasyon çalışması ve üst geçidin kısa sürede yapılmasının kısa vade de bir çözüm olacağının altını çizdi.

YAYDİĞİN İLE YILDIZ PARK ARASINA ORTALAMA HIZ KORİDORU GELİYOR

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de Yaydiğin Kavşağı ile Yıldız Park Düğün Salonu arasına 8600 metrelik bir alana Ortalama Hız Koridoru oluşturulmasına ilişkin çalışma yaptıklarını ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sunacaklarını ifade etti.

‘ALACA ZİLE KAVŞAĞI PROJESİ TAMAMLANMAK ÜZERE’

Ertuğrul Dinç, ölümlü kazalarla sık sık gündeme gelen Alaca Zile Kavşağı ile ilgili de bir çalışma olduğunu dile getirerek, “Önceki gün Alaca’da Zile Kavşağı’nda ölümlü bir kaza yaşandı. Burada da Bakanlığımızın bir proje faaliyeti var. Çalışma tamamlanmak üzere, onay aşamasında gelindi. Yakın zamanda da onaylanacak ve yapımına başlanacak” ifadelerini kullandı.

‘KIRKDİLİM TÜNELLERİ SENE SONUNA BİTECEK’

Kırkdilim, İskilip Yolu ve İskilip Kavşağı’ndaki çalışmalarla ilgili de bilgi veren Dinç, şunları söyledi: “Kırkdilim’i sene sonunda bitirmeye gayret ediyoruz. Tüneller bitecek ama yol bağlantıları tamamen bitmez.

Çorum İskilip Yolu 51 kilometre uzunluğunda. Geçen yılsonu itibariyle 310 milyon liralık harcama yapılarak 22 kilometre yol trafiğe açıldı. Kamulaştırma ile ilgili sorunların çözülmesi halinde 3 kilometre daha yol yapmayı düşünüyoruz.

‘İSKİLİP KAVŞAĞI KÖPRÜSÜNÜN KAZIK İMALATINA BAŞLAYACAĞIZ’

İskilip Kavşağı’nın çalışmaları halen devam ediyor. Yolun her iki tarafında servis yolları oluşturuldu. Yakın zamanda bu servis yolları tamamlanmış olacak ve bir tarafında köprünün kazık imalatına başlayacağız. Bağlantı kolları ile beraber 4.2 kilometro bir yol burası.”