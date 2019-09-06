İlk Aşureler Çorum Özel Hastanesi’nden

Çorum Özel Hastanesi Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıttı. Çorum Özel Hastanesi Muharrem ayı nedeniyle Dülgeroğlu İsmet Çenesiz Camii’inde Cuma Namazı çıkışında özel olarak hazırladığı aşureleri dağıttı.

Dülgeroğlu İsmet Çenesiz Camii’inde Cuma Namazı çıkışında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, mahalle sakinlerine aşureleri ikram etti.

Bilgili, dini ve milli bayramların yanı sıra aşure günü ve Muharrem ayının da toplumsal barışı, kardeşliği ve dayanışmayı artıran günler olduğunu belirterek; ‘Dağıtımını yaptığımız aşurenin ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını temenni ediyoruz’ diyerek, mahalle sakinlerinin Muharrem ayını kutladı.