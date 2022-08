‘İlk sandıkta kim suçlu kim suçsuz göreceğiz’

İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti’nin kendisi beceriksizliklerinin üstünü örtmek için sürekli olarak konuyu geçmişe getirip, dikkat dağıtıp gündem saptırdığını belirtti.

Enflasyonun son 22 yılın zirvesini gördüğünü ve 'faiz sebep enflasyon sonuç' teorisinin ellerinde patladığını belirten Bekir Özsaçmacı, “Türkiye Ekonomi Modeli dedikleri sözüm ona model de tüm bunlara tüy dikti. AK Partinin hisseli harikalar kumpanyasına inanan kalmadı. 2023'e 5 ay kalmış ama bu arkadaş 22 yılda yapamadıklarını 5 ayda yapacaklarını iddia etmeye başladı. Yetmedi 2053, 2071'den bahsetti. Yakında kahve falı da bakmaya başlarsa hiç şaşırmayın. Eğer Çorum’a dair bir vizyon ortaya koymak istiyorsan ilk önce bugünün sorunları çöz. Biz o sözleri yıllar önce de dinledik. 'Büyük Türkiye, Büyük Güç, Hedef 2023'tü değil mi? Hey gidi hey. 2023 için neler vaat ediyordun neler. 2023 hedeflerin yalan oldu muhterem. AK Parti bu vaatlerinden birini yaptı. 'Anayasayı değiştireceğim' sizi uçuracağım demişti, uçtuk gidiyoruz. Kendini başkan, bu ucube sistemi de Türkiye'nin başına bela etti. 2023 hedeflerini tutturamadılar ama mesela 'saray yapacağım' dememişlerdi ama yaptılar. Milletimiz artık bu masalları dinlemiyor”dedi.

“2023'e 5 ay kala bugünün Türkiye’sinde milletimiz ekmek ve yağ kuyruğunda bekliyor, domatesi, biberi taneyle alıyor. Evinde huzursuz oturuyor. Biz diyoruz ki Dünyanın merkezi Çorum diyerek övünüyoruz. Meğer kendi kendimize mutlu oluyormuşuz. Çorum dışından tanıdıklarımıza böbürlenerek anlattığımız Dünyanın merkezi ifadesinden sonra nasıl merkezmiş yahu bir havaalanı yok bir demiryolu yok he he diyerek gülüyorlar. Sayenizde Çorumu mukallit ettiniz. Bu sizin eseriniz eğleniyor musunuz?”diyerek açıklamasına devam eden Bekir Özsaçmacı, “AK Parti Çorum Milletvekilleri sizin masallarınızı çok dinledik ama anladık ki siz bütün bunları Çorum’a için bir vizyon olarak değil iktidarınızı ayakta tutmak için söylemişsin. Bu yalan dolan sistemi başımıza bela etmek için düpedüz yalan söylemişsin. Milletçe bu masallardan bıktık, usandık. Milletin içine çıkın kendi mensuplarınızın dükkânlarında fotoğraf çektirip sözde esnafın içindeyiz pozu vererek yalanlarınızla yaşamaya alışmışsınız. Hodri meydan. Getirin sandığı kararı milletimiz versin. Hedef, vizyon nasıl olurmuş size sandıkta öğretelim. Sorumluluk almak yerine beceriksizliklerinizi faiz lobilerine, üst akıllara, dış güçlere havale ettiniz. Orayı kurutunca bu defa vatandaşa sardılar. Kendilerinden başka herkes suçlu. Herkes terörist, hain, nankör oldu ama AK Parti hep ak kaşık olarak kaldı. Bugün geldiğimiz noktada suçlayacak kimseleri kalmadı. İlk sandıkta kim suçlu kim suçsuz göreceğiz. Sandık gelecek milletimizin çelikten iradesi, Türkiye'nin düşürüldüğü durumun faturasını gerçek sorumlusuna kesecek. Allah'ın izniyle AK Parti'nin neden olduğu enkazı biz kaldıracağız. AK Parti iktidarının 22 yıllık eseri olan yoksulluğa, kronikleşen umutsuzluğa ve öğrenilmiş çaresizliğe memleketimizin her yanında şahit olmaya devam ediyoruz. Bu haram düzenini kuranlara da, bu adaletsiz düzenin, bekçiliğini yapanlara da, bu çarpık anlayışın parçası olanlara da, yazıklar olsun. Arkamızda, milletimizin desteği, aklımızda, güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye hedefiyle, kalbimizde Atatürk’ün vizyonu, önümüzde cumhuriyetimizin ışığıyla, yılmadan, yorulmadan, dinlenmeden çalışarak, milletimizi, yeniden demokrasiyle buluşturmaya geliyoruz. Ülkemize hak ettiği itibarını, yeniden kazandırmaya geliyoruz. Gönüllere şenlik olmaya, cumhuriyete layık olmaya geliyoruz. El ele, kol kola, hep beraber, memleketimize huzuru getirmeye geliyoruz. O güneşli ve kutlu güne az kaldı”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)