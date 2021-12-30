İlkokul öğrencisi, yetenek yarışmasında birinci oldu

FATİH AKBAŞ

Bekir Aksoy İlkokulu öğrencisi Türkiye genelinde sanal ortamda yapılan yetenek yarışmasında birinci oldu.

Keyifli Okul Atölyem projesi kapsamında Türkiye genelinde ilk kez sanal ortamda yetenek yarışması yapıldı. Çeşitli kategorilerde 76 öğrencinin yer aldığı yarışmaya Çorum’dan katılan Bekir Aksoy İlkokulu 4-A sınıfı öğrencisi Kayra Fidan tüm rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Öğretmeni Özlem Ucgan eşliğinde yarışmaya hazırlanan Kayra Fidan birinciliği Çorum’a, Barış Manço, Cem Karaca ve Tarkan taklitleri ile kazandırdı.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021, 17:51