İmam Hatip Lisesi mezunları anıları yâd ettiler

FATİH AKBAŞ

Çorum İmam Hatip Lisesi’nden 1976 yılında mezun olan 7-A sınıf öğrencileri bir süre önce başlattıkları buluşmalara devam ediyor.

40 yıl sonra yeniden biraraya gelen mezunlar 7.buluşmayı Samsun’un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirdiler.

Çorum İmam Hatip Lisesi’nden 1976 yılında mezun 7-A sınıf öğrencilerinden Ömer Kazancı, bu kez 7.’sini gerçekleştirdikleri buluşma hakkında verdiği bilgi de “15 Eylül 1969’da başlayan İmam Hatip Okulu yıllarındaki arkadaşlığımız, 1976 Haziranı (7 sene sonra) İmam Hatip Lisesi 7-A sınıfı olarak tamamladık. O günlerden sonra mekan olarak her birimiz bir tarafa gitti. Üniversitelere, Yüksek İslam Enstitüsüne, Eğitim Enstitüsüne veya din görevliliğine dağıldık. Hemen hemen her arkadaş okulunu okudu, çeşitli yerlerde görevlerini icra ettiler. Bir iki arkadaş hariç tamamen emekli ve dede durumundadır. 60’lı 70’li yıllarda Çorum İmam Hatip Okulunda parasız yatılı bölümü vardı. Onun için Trakya’dan Karadeniz Bölgesinden ve daha değişik yerlerden yatılı öğrenciler geliyordu. Bu sebeple o dönmede bizim sınıfımızda da çeşitli şehir ve ilçelerden arkadaşlarımız oldu. 2016 yılında İstanbul’dan Hüseyin Yaman arkadaşımızın organizesi ile 40 yıl sonra ilki Çorum’da olmak üzere buluşmaya başladık. Aradan geçen senelere göre bu yıl 6 Ağustos 2022’de 7. toplantımızı Samsun’a bağlı Vezirköprü ilçesinde yaptık. Ev sahipliğini sınıf arkadaşımız Şaban Akça üstlendi. Arkadaşımızın misafirperverliğine hayran kaldık. 46 sene sonra ancak bu kadar olabilirdi. Yeme içme bir tarafa, Vezirköprü tabiat harikası Şahin Kaya Kanyonunun da teknelerle tur yapma imkanı bulduk. Öğleden sonra Ovacık mevki Kunduz Yaylaları Orman İşletmesi tesislerinde bizi ağırladı. Gerçekten arkadaşımız Şaban’ın misafirperverliğine teşekkürler az gelir. Rabbim kendisinden razı olsun. Tüm arkadaşların ayrı ayrı okuduğu hatimlerin sevabına, hocalarımıza, arkadaşlarımıza, cümle geçmişlerimize bağışlanmak üzere dualadık. Yılların verdiği güzel hatıralarla gelecek sene 29 Temmuz 2023’ de Çorum’un Kargı ilçesinde buluşmak üzere vedalaşıp ayrıldık”dedi.

Buluşmaya şu isimler katıldı:

“Çorum’dan; Ömer Kazancı, Hayrettin Kazancı, Mahmut Özünal, Ahmet Geçgin, Hayrullah Tekin, Orhan Çağlar, Ali Gevengiriş ve Hüseyin Balyaz. Osmancık’tan; Mustafa Dibek, Osman Temiz, Muradettin Şentürk ve Hasan Cenikli. Kargı’dan; Mehmet Mücahit, Havza’dan; Dursun Dursun, Mehmet Yayla, İbrahim Sofoğlu. Vezirköprü’den; Şaban Akça ve Hüseyin Cürmen, İstanbul’dan; Hüseyin Yaman, Karabük’den; Ramazan Ökten ve Yozgat’dan; Yusuf Sarıkaya.”

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022, 19:21