İmam Hatip’in ek bina yıkılıyor

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından Çorum Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bulunan ek binanın yıkım ihalesi dün gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu’nda, Encümen huzurunda gerçekleşen ihaleye Çakır İnşaat, Metin Hafriyat, Özkaradoğan Kardeşler Yıkım Hafriyat ve Özaktepe Hafriyat olmak üzere dört firma katıldı.

2886 sayılı yasanın 35/a maddesine istinaden kapalı teklif açık artırma usulü ile yapılan ihale 49 bin 100 TL karşılığında Özkaradoğan Kardeşler Yıkım Hafriyata kaldı.