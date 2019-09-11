İmam Hatipliler Kurultayı’na katılım

Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından Malatya’da bu yıl 16.’sı düzenlenen İmam Hatipliler Kurultayı’na Çorum’dan katılım sağlandı.

Malatya İnönü Üniversitesinde yapılan kurultaya, Çorum İmam Hatipliler Derneği Başkanı ve Önder yönetim kurulu üyesi Ayhan Boyraz, Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yüksel, Çorum İlçe Temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, 7-8 Eylül 2019 tarihinde İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan kurultay İstiklal Marşı’nın okunması ve Malatya İl Müftüsü Veysel Işıkdar’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilafeti ile devam etti.

Programa katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan ve Vali Aydın Baruş birer konuşma yaptılar.



ÇORİMDER'İN FAALİYETLERİNİ ANLATTILAR

Komisyon toplantılarına katılan Çorum heyeti, ÇORİMDER'in yaptığı çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi verdiler.

Diğer derneklerin çalışmalarını da dinleyen heyet, bu çalışmalarden bazılarını kendilerine örnek alarak, Çorum'da da uygulanması için istişarelerde bulundular.



ÇORİMDER KUPASINI ALDI

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü tarafından kurultaya katılan dernekler arası dart, hentbol, okçuluk, penaltı atışları ve sürat parkuru dallarında spor müsabakaları düzenlendi. Müsabakaları kazanan kişi ve takımlara kupaları törenle verildi.

Yapılan yarışmalar sonucunda ÇORİMDER üyelerinden oluşan takım her bir dalda derece yaparak Çorum'a kupa kazandırmayı başardı.

Kurultayın ikinci gün programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlığından başbakanlık ve cumhurbaşkanlığına dek üstlendiği tüm görevlerde İmam Hatip neslinin yetişmesine özel önem gösterdiklerini söyledi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2019, 18:59