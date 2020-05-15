İmam Hatipliler’den kan bağışı seferberliği

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İmam Hatip Okulları öğretmenleri, velileri ile mezun ve gönüllülerinin katılımıyla düzenlenen ‘İyilik Kanımızda Var’ adlı kampanya Çorum’da başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Türk Kızılayı işbirliğinde organize edilen kampanya çerçevesinde önceki akşam Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu (İHO) bahçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

‘Sen Yokken Bir Damla Eksiğiz’ sloganıyla organize edilen etkinliğe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Tekin Çınar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Temsilcisi Ayhan Boyraz, Suheybi Rumi İHO Müdürü Davut Demirbaş, Müdür Yardımcısı Mustafa Karslı, Okul Aile Birliği yöneticileri, bazı öğretmenler ve öğrenci velileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar vaktinin ardından başlayan ve gece yarısına kadar devam eden etkinlikte Türk Kızılayı Hitit Kan Alma Birimi’nden Dr. Hüseyin Metin, Kan Bağışı Kazanım Uzmanı İsmail Bişgin, Sağlık Görevlileri Hakan Demirel, Mücahit Görgüç, Kebire Pehlivaner ile Destek Personeli Aziz Özkan ile Ömer Kara görev aldı.

Çorum Belediyesi Ramazan Tırı’nın sunduğu dinletiyle başlayan etkinliğe katılanlara ikramlarda bulunularak kan bağışının insan yaşamı ve sağlığı açısından taşıdığı önem hakkında bilgiler verildi.

Çok sayıda kişinin kan bağışında bulunduğu etkinlikte konuşan yetkililer, Çorum Belediyesi Hizmet Binası karşısında faaliyet gösteren Hitit Kan Alma Birimi’nde yıl boyunca kan bağışı kabul ettiklerini hatırlattılar.

Kan bağışı kampanyasının Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşecek etkinlikle süreceğini belirten yetkililer, organizasyonda emeği geçenlere ve tüm bağışçılara teşekkür ettiler.