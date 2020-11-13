İmdadına devlet yetişti

RECEP MEBET

Çorap satarak geçimini sağlamaya çalışan ve vasi tayin edecek kimsesinin olmadığı için emekli maaşını alamadığını ifade eden engelli vatandaşın imdadına devlet yetişti.

Gazetemizin 10 Kasım 2020 tarihli sayısında ‘Emekli maaşımı alamıyorum’ başlığıyla yer alan haber üzerine harekete geçen Çorum Valiliği, Ahmet İltaş isimli vatandaşın yaşadığı problemin çözümü için girişimde bulundu.

Konuyla ilgili olarak Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Haber üzerine yaptırılan incelemede; Çorum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personellerince kendisiyle yapılan görüşmede, daha önce annesinin ikinci evliliğini yaptığı eşi tarafından kendisine vasilik yapıldığını ancak şu an bu kişinin yaşlanması nedeniyle yaklaşık 20 gündür emekli maaşını alamadığını, ancak 12 Kasım 2020 tarihinde Çorum Adliyesi tarafından çağrıldığını, vasilik işlemlerinin sonuçlandırılacağını belirtmiştir.

İlgili şahıs ayrıca, Çorum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün hizmetlerinden yararlanmak istemediğini, engelli kimlik kartının bulunduğunu, zaman zaman da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan hizmet aldığını da ifade etmiştir.

Söz konusu vatandaşımıza, Çorum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından gerekli rehberlik hizmeti yapılmış, herhangi bir talebi olduğunda anında ilgilenileceği bilgisi kendisine verilmiştir.”