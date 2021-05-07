İnşaat işçilerine bayramda izin belgesi verilecek

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kısıtlama ve bayram döneminde büyük inşatlarda çalışan işçilerin izin belgeleri ile ilgili yeni kararlar aldı.

Alınan karar ile Seyahat İzin Kurulu tarafından baraj, yol, havaalanı, hastane vb gibi büyük inşaatlarda çalışan işçilere bayramda memleketlerine dönebilmeleri için izin belgesi verilecek.

Stratejik öneme haiz ve sürekliliğinin sağlanması elzem olan büyük inşaat işlerinde (baraj, yol, havaalanı, hastane inşaatı vb.) kesinti yaşanmaması için Ramazan Bayramı öncesinde büyük inşaat şantiyelerinde çalışan işçilerin asıl ikametlerinin olduğu şehirlere gidişlerine izin verilecek.

Bu çerçevede tam kapanma süreci öncesinde memleketlerine gitme imkânı bulamayan büyük şantiyelerde (baraj, yol, havaalanı, hastane inşaatı vb.) çalışan inşaat işçiler, inşaat faaliyetlerine ara verileceği Ramazan Bayramı öncesinde asıl ikametlerine gidebilmelerini temin etmek amacıyla Seyahat İzin Kurulu tarafından izin belgesi verilecek.

Asıl ikametlerine gitmek isteyen işçiler için, ihtiyaç duyulan bilgilerin https://112.gov.tr/santiye-personeli-izin-listesi web adresi üzerinden indirilecek (excel) forma eksiksiz bir şekilde işlenmesi, firma yetkilisince imzalanıp kaşelenmesi ve formun dijital kopyasıyla birlikte ekli dilekçe ile Seyahat İzin Kurulu'na teslim edilmesi gerekiyor.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca, seyahat izin işlemleri için hazırlanan ve kullanımına açılacak olan sistem modülü üzerinde 06.05.2021 Perşembe gününden itibaren Seyahat İzin Kurulu tarafından büyük inşaat işlerinin şantiyelerinde çalışan işçilerin HES kodu ve sosyal güvenlik sorgulamaları yapıldıktan sonra şartları tutan işçiler için ayrı ayrı gidiş ve dönüş tarihlerini içeren Seyahat İzin Belgesi düzenlenecek.