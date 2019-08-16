İnşirah Derneği kara kıtaya kurban götürdü dua getirdi

MURAT ÇETİN

Çorumlu Yavuz Bozdoğan’ın da katıldığı ekiple Çad’da kurban organizasyonu gerçekleştirdi. 100 büyük başın üzerinde kurban keserek, Çadlı kardeşlerimize dağıtan Türk heyeti, kurban götürdüğü kara kıtadan bol bol dua ve selam getirdi.

Kıt imkanlar içerisinde yaşam mücadelesi veren köylerde, Türkiye’den bağışlanan kurbanları asıl sahiplerine ulaştıran ekip, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından da dakika dakika paylaştı.

Her gittikleri köyde, yöre halkıyla el ele vererek su kuyusu ve okul konularında da hizmet üreten İnşirah Derneği yöneticileri, kurdukları kardeşlik köprüleriyle de gönülleri fethetti.

Türkiye için bol bol selam ve dua gönderen Çadlılar, kendilerine gönülleri açıp, yardım konusunda seferber olan ekibe sevgi gösterileri ve dualarla karşılık verdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2019, 08:50