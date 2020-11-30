‘İnternet hattımızı kopardılar’

RECEP MEBET

Bahçelievler Mahallesi İpekli 2. Cadde sakinlerinden Haydar Budak, yaklaşık iki ay önce yol çalışması sırasında evlerinin internet hattının koparıldığını söyledi.

“Durumu ilgililere bildirmemize rağmen aradan geçen sürede bir türlü çözüm sağlanmadı” diyen Haydar Budak, iletişim kesintisinden dolayı uzaktan eğitim gören çocuğunun canlı derslerden mahrum kaldığını ifade etti.

Yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesini isteyen Budak, yetkililerden acilen çözüm beklediklerini sözlerine ekledi.