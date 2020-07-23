Irmaklılar Petrol Çorum’da

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Adem Kılıç’ın yaptığı Irmaklılar Shell Petrol İstasyonu Çorum halkının hizmetine girdi.

Uluvakavak Mahallesi Osmancık Caddesi numara 232 (Eski İkizler Benziliği mevkii) adresinde hizmete giren Irmaklılar Petrol, 15 çalışanı, güleryüzlü ve kaliteli hizmet anlayışı, marketi, kafesi ve oto yıkama alanı ile Çorum’da akaryakıt sektöründe öncü isimlerden olmayı amaçlıyor.

36 yıldır Tokat’ta akaryakıt, lastik ve akü sektöründe hizmet verdiklerini belirten Irmaklılar Petrol Sorumlusu Mustafa Kılıç, Tokat’tan sonra bölgeye hizmet vermek için Çorum’da akaryakıt sektörüne giriş yaptıklarını söyledi.

Irmaklılar Petrol olarak Shell işbirliği ile Shell’in kalitesini Çorum halkına tanıtmak istediklerini aktaran Kılıç, asıl işlerinin toptan akaryakıt satışı olduğunu ifade etti.

3 bin 100 metrekare alanda 15 çalışan, market, Kahve Dünyası ve oto yıkama hizmetleri ile Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten Kılıç, 36 yıllık sektör deneyimi ile Tokat’tan sonra Çorum’da da akaryakıtta kalite ve güvenin adresi olmak istediklerini kaydetti.

KAHVE DÜNYASI İLE ÇAY VE KAHVE KEYFİ

Araç sahiplerinin istasyonda dinlenebilmeleri için Kahve Dünyası’nı hizmete sunduklarını belirten Kılıç; “Araç sürerken yorulup mola vermek isteyen vatandaşlarımız için aileleri birlikte dinlenip çay ve enfes kahve çeşitlerini tatmaları için Kahve Dünyası’nı faaliyete geçirdik. Halkımız bir yandan çay ve kahvelerini yudumlarken, biz de araçlarının iç ve dış temizliğini yapabileceğiz.” dedi

Kaliteli ürün ve hizmet anlayışı ile LPG, motorin ve kurşunsuz benzin gibi akaryakıt ürünleri satışı yanında 4 dolum ünitesi ile 7 gün, 24 saat hizmet verdiklerini belirten Kılıç, “Hizmet kalitemizle tanışmak ve detaylı bilgi almak isteyen herkesi Irmaklılar Petrol’a davet ediyoruz.” dedi

‘BAYAN İSTİHDAMINA ÖNEM VERİYORUZ’

İşletme olarak ayrıca kadın istihdamına da önem verdiklerini dile getiren Kılıç; “İşletmemizde 3 bayan akaryakıt dolum personeli istihdam ettik. Türkiye’de hemen hemen her sektöre kadın eli değmiş durumda. Bizde Irmaklılar Petrol olarak kadın istihdamına katkı sunmak için 3 bayan arkadaşımızla çalışıyoruz. Artık günümüzde bayan sürücüler daha çoğaldı için istasyonlarda bayan akaryakıt dolum görevlisinin olması çok önemli. Yeni açılan bir firma olmamıza rağmen hem erkek hem de bayan sürücüler uygulamamızı çok beğendiler.” şeklinde konuştu

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Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2020, 21:06