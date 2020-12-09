‘İş bırakma eylemi kanunsuz’

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Ekmekçioğulları Grubu, kamuoyuna yansıyan işçi eylemleriyle ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezimize ulaşan açıklamada, sendikal gerekçelerden kaynaklandığı öne sürülen toplu işten çıkarma iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İşçi kanadından yapılan açıklamaları yalanlayan Ekmekçioğulları Grubu, çalışanlarının özlük haklarında herhangi bir problem olmadığını ve yasal tutarların üzerinde ücret ödemesi yaptıklarını kaydetti.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘İŞ BIRAKMA EYLEMİ KANUNSUZ’

“Yaklaşık 60 yıldır Çorum ilinde faaliyet gösteren Ekmekçioğulları Grubu olarak, firmamız bünyesinde bir kısım işçilerle alakalı olarak "işçi kıyımı" yapıldığına dair asılsız haberlerin yayınlandığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

8 Aralık 2020 tarihinde bir kısım işçilerimiz kanunsuz bir iş bırakma eylemine gitmiş olup, bu işçilerimize firmamızın kurumsal kimliğini temsilen işlerinin başına dönmeleri çağrısı yapılmış, ancak karşılık bulmamıştır.

Geçmişten bu yana işçilerin özlük haklarında hiçbir zaman hak gaspına tevessül etmediğimizi, maksimum iş sağlığı ve güvenliği konusundan taviz vermediğimizi, standartlarının üzerinde sosyal yardımda bulunduğumuzu, çalışma sürelerimizin yüz tanıma sistemi ile takip edilip mesai ödemelerinin tam olarak yapıldığını, ücretler ve yan ödemelerin devletimizin belirlediği asgari tutarın üzerinde olduğunu, sosyal medya hesapları ve bazı basın-yayın organlarında yer alan haksız haberlere itibar edilmemesini, asılsız iddialar konusunda yasal haklarımızın saklı tutulduğunu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020, 19:18