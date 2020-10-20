İşçi servisleri ve otobüslerde HES kodu denetimi

FATİH BATTAR

Koronavirüsle mücadele kapsamında Eylül ayında 81 ilde şehirlerarası yolcularda HES kodu zorunluluğu getirilmesinin ardından Çorum’da dün Vali Mustafa Çiftçi, Ankara yolu Peugot Kavşağı’nda Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmaların işçi servisleri ile otobüslerde HES kodu denetimi yaptı.

İşçi servisleri ve otobüsler durdurularak denetlenirken, yolcular ve otobüs personelinin maske takma zorunluluğuna uyup uymadıkları kontrol edildi. Ayrıca ekipler tarafından şoförlerin HES kodları da kontrol edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, hem işçi servisindeki yolcuları hem de otobüslerdeki vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda bir kez daha uyardı.

Çorum’da 20 ekip ve 40 personel ile şehrin muhtelif yerlerinde denetim gerçekleştirdiklerini belirten Vali Çiftçi; “Denetimlerde şoförlerin HES kodu olup olmadığını, yolcuların sosyal mesafe ve maske konusuna dikkat edip etmediklerini kontrol ettik. Malum tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da vakalar son 2 hafta içinde arttı. Bu denetimlerle artan vakaların önüne geçmeyi planlıyoruz.” dedi