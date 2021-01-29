İşçilere bir destek de Amasya’dan

FATİH BATTAR

Çorum’da Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada sendikalı oldukları iddiasıyla işten çıkarılan işçilere bir destek de Amasya’dan geldi.

Eğitim Sen Amasya, Merzifon ve Gümüşhacıköy üyeleri, fabrika önünde 50 gündür eyleme devam işçileri ziyaret ederek, destek verdi.

Fabrikadan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle ‘fesih’ anlamına gelen 29 numaralı kodla işten atılan emekçi kardeşlerimiz için Eğitim Sen Sen Amasya Şubesi ve Çorum Kesk Bileşenleri olarak sınıf dayanışması içerisinde desteklerimizi sunuyoruz’ diyen Amasya Eğitim Sen Şube Başkanı Mustafa Ölgün; “Küreselleşme, vahşi kapitalizm ve kar hırsı işçi sınıfının önüne aşılması zor engeller koymaya devam ediyor. Uzun zamandır yürütülen kanun tanımazlık, hak ve güvencelerin ihlali ve kar hirsinin can yakıcı boyutlara ulaştığını açık bir şekilde hissediyoruz. İşçi sınıfının tüm kesimleri durum karşısında bir çıkış yolu arıyor. Sendikalaşmanın, iş güvencesinin, tazminat hakkinin önüne konulan engeller zaten çok zor durumda olan geniş halk kitlelerini hızla açlığa ve yoksulluğa sürüklüyor.” ifadelerini kullandı.

İşverenin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle fesih anlamına gelen 29 numaralı kodla işten atma sebebi göstermesinin kesinlikle gerçekle bağdaşmadığını ve ispatlamak zorunda olduğunu aktaran Ölgün;

“29 No'lu kod çok önemlidir. İşten aynlış bildirgesinde işten çıkış nedeni olarak 29 yazan bir işçi kıdem ve ihbar tazminatı alamaz. İşten çıkanlış nedeni kod 29 dan gösterilen işçi diğer koşulları taşısa da işsizlik sigortasından yararlanamaz. Bir başka işe girerken 29 kodu yeni işveren nezdinde bir tür kötu sicili olan bir işçi gibi görünmesine neden olabilir. Korona virūs salgını ile birlikte işverenlerin "kod 29" ile işçileri işten çıkartma uygulaması daha da yaygın hale gelmiştir. Sendika hakkı, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı Anayasa'da yer alan sosyal haklardandır. Bir hakkın anayasada yer alması, o hakkın güvenceye alınmış olduğunu, devletin anayasal güvence altına alınmış bu hakkın kullanılmasını sağlamak için yükümlülük altına girmiş olduğu anlamına gelir. Sendikal haklann tek güvencesi anayasa değildir. Sendika hakkının güvencesi ve kapsamı anayasa ve sendika hakkıyla ilgili uluslararası sözleşmeler birlikte ele alınarak saptanması gerekir.” dedi

İşten çıkartılan işçilerin derhal göreve dönmesi gerektiğini dile getiren Ölgün, şunları söyledi,

1. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bağlayıcı yasalar çerçevesinde derhal harekete geçmeli ve Ekmekçioğlu işçileri başta olmak üzere KOD 29 ile işten çıkartılan tüm emekçilerin durumlarni, sendikalannda temsil edildiği bağımsız kurullar oluşturarak, hızlı bir şekilde incelemeye almalıdır.

2. Yürütülen bu çalışma süresince, emekçilerin alın terleri ile oluşturulan, işsizlik Fonu'ndan işçilerin yararlanması sağlanmalıdır.

3. Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaşılmalı, varsa tespit edilen hak ihlallen ve sorumlulan hakkında hukuki süreçler başlatılmalıdır.

4. Hak ihlaline uğrayan tüm emekçilerin işe geri dönüşleri sağlanmalıdır.

5. Sendikalaşmanın önündeki yasal ve psikolojik tüm engeller kaldınlarak emekçilerin sendikalaşma süreçleri teşvik edilmelidir.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 10:28