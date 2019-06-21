İskilip HEM'den yıl sonu sergisi

İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi yıl boyunca üretilen ürünleri görücüye çıkardı.

Alanında Türkiye’nin en büyüğü olan İskilip HEM’in “Eğitim İçinde Üretim, Üretim İçinde Eğitim” anlayışı ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılan kurslarda yapılan ürünlerin sergilendiği sene sonu sergisi açılış töreni yapıldı.

İHEM’in bahçesinde yapılan açılışta bir açılış konuşması yapan İskilip HEM Müdürü Ahmet Faruk İmal, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 215 kurs açtıklarını, kurslarda 1158’i bayan 1127’si erkek olmak üzere 2285 kursiyerin eğitim aldığını belirtti.

İHEM Müdürü İmal, “İskilip Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 1970 yılında merkez Azmimillî ilkokulunun bir odasında bir müdür ve bir hizmetli ile faaliyetine başlamıştır. 2013 yılında da yeni inşaatın bitirilmesi ile kurumun temellerini atan ve bu günlere gelmesinde önemli bir rol oynayan Metin Alkan’ın ismi verilerek bu binamızda hizmetine başlamıştır. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında şu ana kadar 215 kurs açtık. Bu kurslarla 1158’i bayan, 1127’si erkek olmak üzere 2285 kursiyerimize eğitim vererek hayat boyu öğrenme sürecine katılımı sağladık. Bu sürece katılımda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30’luk bir artış sağlandı. Toplumumuzun ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği hemen her alanda kurslarımız devam ediyor. Mezun öğrencilerimiz için üniversiteye hazırlık kurslarımız devam ediyor." dedi.

' İskilip İHEM’in cirosu 10 Milyon liranın üzerine çıktı'

Döner Sermaye bünyesinde açılan kurslarımız faaliyetlerimizde şüphesiz önemli bir yer tutuyor diyen İHEM Müdürü Ahmet Faruk İmal, "Eğitim içinde üretim, üretim içinde eğitim anlayışıyla, sanayimizin en büyük problemlerinden olan ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarımız artarak devam ediyor. 2016 yılında 3 milyon 750 bin, 2017 yılında 7 milyon TL olan ciromuz 2018 yılında tarihi bir başarı ile 10 milyon liranın üzerine çıktı. Geçtiğimiz yıl devletimize kar payı, hazine payı ve vergi olarak yaklaşık 4 milyon TL katkıda bulunduk. Bölge ekonomisine de ciddi katkılar sağlamaktadır. Döner sermaye kurslarımızda kursiyerlerimize mesleki eğitim vererek kalfalık seviyesini aştıkları anda sanayimizin hizmetine sunuyor. Eğitim verilen süre içerisinde elde ettiğimiz kardan mesleki eğitimi teşvik amacıyla daha fazla çocuğumuza ulaşmak için kursiyerlerimize düzenli olarak aylık harçlık ödemesi yapıyoruz. 2018 yılına makine parkımızda yaptığımız yatırımlarla daha da güçlenerek girdik. Modern makinalar kursiyerlerimize eğitim veriyoruz ve bu makinaları kullanmayı öğretiyoruz. 1990 yılından bu yana 600’ün üzerinde gencimiz kurslarımızda aldıkları eğitimle meslek sahibi olarak özel sektöre yerleştirildi. Bunlardan 50 kadarı kendi işini kurdu. Bizim asıl amacımız da budur" şeklinde konuştu.

'Yeni atölye kazandıracağız'

Geçtiğimiz ay hazırlanan OKA projesinin ön fizibilitesi tamamlandığını hatırlatan İHEM Müdürü Ahmet Faruk İmal, "Bu proje kapsamında okulumuza yeni bir atölye kazandırmayı hedefliyoruz. Özel sektörle işbirliğimiz sektörden gelen talepler doğrultusunda devam ediyor. Atölyelerimizi özel sektörümüzün de kullanımına açtık. İŞKUR ile işbirliği halinde köylerimizin yerel özelliklerine göre çilek ve ceviz yetiştiriciliği, arıcılık, reçel, peynir ve turşu yapımı kurslarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yöresel İskilip bebeği yapımı ve üç etek dikimi kurslarımız kaymakamımızın desteği ile İskilip’ten bir grup hanım kardeşimizin istekleri ile İŞKUR işbirliği ile açıldı." ifadelerini kullandı.

' Yönetmen değişikliği döner sermaye'de problem oldu'

2018 yılında yönetmeliğimizde yapılan değişiklik döner sermaye işletmelerini ciddi bir sıkıntı ile baş başa bıraktığını kaydeden İmal, "Yönetmelikte değişiklik yapılması için yapılan girişimler belli bir noktaya geldi ve bu konuda çalışmalar yapılıyor. Bu konuda ilgilerini esirgemeyen, bizzat genel müdürlük ve bakanlık nezdinde yaptığı girişimlerle konuyu gündeme getiren milletvekililimiz Erol Kavuncu'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Yine döner sermaye işletmememizin kapısına kilit vurulmasını engelleyerek önümüzü açan, bize hamilik ve ağabeylik yapan, eğitim ve üretim faaliyetinin artarak devam etmesini sağlayan Valimiz Mustafa Çiftçi'ye İskilip, kurumum ve çalışanlarımız adına teşekkürü borç biliyorum. Kendisine ömür boyu unutmayacağımız bir vefa borcumuz oldu." diye konuştu.

'Başarı bir ekip işidir'

İskilip Halk Eğitimi merkezinin ülke çapında bir marka olmasında geçmişten bugüne fedakârca görev yapan idareciler ve çalışanların en büyük pay sahip olduğunu vurgulayan İHEM Müdürü Ahmet Faruk İmal, "Başarı bir ekip işidir. Ülke çapında bizim tanıtım elçilerimiz olan, her ortam ve şartta arkamızda duran ve koruyan İskilip halkına ve büyüklerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Görevleri için fedakârca çalışan, adeta çırpınan ve yine görevleri başında geçirdikleri elim trafik kazaları neticesinde hayatlarını kaybeden Sadık Hazır, Mehmet Kaleli ve Mehmet Diler’i de rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun." dedi.

İHEM açılış programına İlçe Kaymakamı B. Bestami Alkan, Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, Siyasi parti ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 20:26