İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülere hibe

İŞKUR’un kendi işini kurma hibe desteğini almaya hak kazanan 8 engelli ve eski hükümlü ile sözleşmeler imzalanmaya başlandı.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ali Şahan, projeleri kabul edilen engelli ve eski hükümlüler için iş kurma sürecine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini belirterek, “Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, bakkaliye, hediyelik eşya, ahşap laser kesim ve kafe-kahvaltılık salonu alanlarındaki projeleri doğrultusunda İl Müdürlüğümüz ile sözleşme imzalayan vatandaşlarımıza toplamda 300 bin TL ödeme yapılması planlanmıştır. Kurulacak işyerlerinin ilimize hayırlı olması temennisiyle kendi işinin patronu olacak vatandaşlarımıza iş hayatlarında başarılar diliyoruz. Hibe desteği alarak kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı Kasım ayı içinde İl Müdürlüğümüze bekliyoruz. Hibe desteği başvurularına yönelik projeler için son evrak teslim tarihi 18 Aralık 2019’dur.” dedi.