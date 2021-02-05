‘İslam’a ve Müslümanlara kin besleyen herkesin karşısındayız’

FATİH AKBAŞ

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum İl Temsilciliği gerçekleştirdiği eylemde Boğaziçi Üniversitesi’nde milli ve manevi değerlere yönelik saldırılara tepki gösterdi.

PTT önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, “Varlığında alemin saklı olduğu insana saygı duyan bir irfan geleneğinin taşıyıcıları olarak görüyoruz ki, kimi topluluklar yaratılanların en şereflisi olma hasletini ellerinin tersiyle itmişler, kendi onur ve haysiyetlerini ayaklar altına almışlardır” diyerek sözlerine başladı.

Büyük çoğunluğun Müslüman olduğu topraklarımızda İslam’a ve kutsallarına hakaret etmekten çekinmeyenlerin, LGBT sapkınlığı adına özgürlük çığırtkanlığı yapanların, hakikatte kendilerinden başka hiçbir düşünce ve inanca yer tanımadıklarının tescillendiğini kaydeden Enes Kayabaşı, “28 Şubat sürecinde ve sonrasında türlü zulümlere imza atmış, bu yasakçı zihniyetin kini, tekrar nüksetmiş ve bu sefer biz Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama’yı tahkir etme gayreti içerisine girmiştir. Biz Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama’nın böylesine menfur bir sapkınlık alametiyle tahkir edilmesi imkan dahilinde değildir. Her fırsatta düşünce, fikir ve inanç özgürlüğünden bahseden güruh, bu hakaretin karşısında duran öğrencilere yönelik fişleme kampanyası başlatarak cesaretin, saygının ve hoşgörünün sefaletini yaşamaktadır. Bu tahkir edici davranışın karşısında elif gibi dimdik duran kardeşlerimizin yanında olduğumuzu alenen ifade ederken, İslam’a ve Müslümanlara kin besleyen herkesin karşısında olduğumuzu da beyan ediyoruz. Sözde eylemlerde, çeşitli terör örgütleri ile ilişkili olan sözde öğrencilerin, ülke huzurunu kaçırmak, milli birlik ve beraberliği bozmak ve kaos ortamının fitilini ateşlemek adına vazifelendirildiklerine daha fazla kanıt gerekmemektedir” dedi.

Haddi ve hududu aşan hakaretlere boyun eğmeyeceklerini, inananların inkar edenlerce fişlenmesine sessiz kalmayacaklarının altını çizen Kayabaşı konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Bu topraklar, İslam’a düşman olanlardan, sapkınlıklarını meşrulaştırmaya çalışanlardan ve dahi kutlu coğrafyamızda mukaddesatımızı baltalama çabasında olanlardan ayıklanmış bir halde kıyamete kadar, ahiret gününde hesap vereceğine iman etmiş milletimize emanettir.”

Basın açıklamasına Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile çok sayıda genç de destek verdi.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 21:36