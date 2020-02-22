İsmail Dilekçi yaşamını yitirdi

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarından İsmail Dilekçi (45) vefat etti.

İsmail Dilekçi yaşamını yitirdi

RECEP MEBET

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarından İsmail Dilekçi (45) vefat etti.

Feruz Köyü'nden gelme Hüseyin Dilekçi'nin oğlu, Fatih, Ferhat ve Ümit Dilekçi'nin ağabeyi İsmail Dilekçi, bir süredir tedavi gördüğü Ankara'da yaşamını yitirdi.

Evli ve üç çocuk babası olan Dilekçi'nin vefatı, ailesi ve mesai arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Merhumun cenazesi yarın (Pazar) öğle namazını müteakiben Ulucamii'de kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HAKİMİYET, İsmail Dilekçi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler. 

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YORUMLAR
Müslim KILIÇ
Müslim KILIÇ - 3 saat Önce

Biz samimiyetine dürüstlüğüne ve iyi bir müslüman oluşuna şahidiz kardeşim mekanın cennet olsun.

Mahir odabaşı
Mahir odabaşı - 2 saat Önce

Allah rahmet eylesin. Masum bakışı beyefendi kişiliği ile hafizalarımızda kalan bir mesai arkadaşimiş di....

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