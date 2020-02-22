İsmail Dilekçi yaşamını yitirdi

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Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarından İsmail Dilekçi (45) vefat etti.

Feruz Köyü'nden gelme Hüseyin Dilekçi'nin oğlu, Fatih, Ferhat ve Ümit Dilekçi'nin ağabeyi İsmail Dilekçi, bir süredir tedavi gördüğü Ankara'da yaşamını yitirdi.

Evli ve üç çocuk babası olan Dilekçi'nin vefatı, ailesi ve mesai arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Merhumun cenazesi yarın (Pazar) öğle namazını müteakiben Ulucamii'de kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HAKİMİYET, İsmail Dilekçi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.