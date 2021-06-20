İsmet Çıtak yönetimini açıkladı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına aday olan İsmet Çıtak, genel kurul öncesi çalışma ekibini kamuoyuna açıkladı.

Çıtak, 1 Temmuz Perşembe günü yapılacak seçimler öncesi esnaf ve sanatkarların şahsına ve birlikte yol yürüdüğü çalışma arkadaşlarına verdikleri anlamlı destekler için teşekkür etti.

Genel kurulda kendisi ile birlikte Yönetim Kurulu aday listesinde Tahsin Şahin, Turgay Karaca, Osman İzgi ve Niyazi Bulut'un yer aldığını ifade eden İsmet Çıtak, denetim kurulunda ise Tuncay Yalçınkaya ve Halit Bölükbaş'ın görev alacağını vurguladı.

ESNAFIMIZ DEĞİŞİMDEN YANA

1 Temmuz'a kadar sürecek genel kurul çalışmaları öncesi birebir görüşme imkanı buldukları kooperatif üyelerinin büyük bir kısmının "değişimden" yana olduğuna dikkat çeken Çıtak, hizmet bayrağını daha ileri taşımak adına dinamik bir ekiple bu yola çıktıklarını kaydetti.

TÜM ÜYELER SANDIK BEKLİYOR

Çalışmalar sırasında kooperatif üyelerinin kendilerine yoğun şekilde "sandık" talebini ilettiğini aktaran İsmet Çıtak, genel kurulda seçimin açık oy yerine sandık kurularak yapılması için gerekli hazırlıkları sürdürdüklerini dile getirdi. Çıtak, "Bizim ekip olarak açık oydan da sandıktan da hiçbir çekincemiz yok. Ancak üyelerimizin büyük bir bölümü seçimin sandık kurularak yapılmasını talep ediyor. Bu konuda üyelerimizin haklı talepleri doğrultusunda her türlü gerekli adımları atacağız" şeklinde konuştu.

