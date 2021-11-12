İsmet Sakınmaz vefat etti

MURAT ÇETİN
Çorum kalaycı esnafından İsmet Sakınmaz (73) vefat etti.
Türkiyem İlkokulu eski Müdürü Fatih Sakınmaz, SGK çalışanı Emre Sakınmaz’ın babaları, emekli zabıta komiseri Ali Sakınmaz’ın ağabeyi, önceki dönem Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın eniştesi İsmet Sakınmaz, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.
Merhumun cenazesi, yarın Ulu Camii’ nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlık’ta defnedilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021, 19:00