M.BURAK YALÇIN

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti il genel meclisi üyeleri ortak bildiri yayımlayarak İsrail'in Filistin’e yönelik saldırılarını kınadı. Ortak bildiriyi okuyan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırdıklarını belirterek, “Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır” dedi.

İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantıları bugün başladı.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturum açılış yoklaması ile başladı.

Yoklamanın ardından İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti il genel meclisi üyelerinin ortak yayımladığı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınayan bildiriyi okudu.

‘BM’NİN YAPTIĞI ÇAĞRIYI DESTEKLİYORUZ’

Menfur saldırıları kınadıklarını belirten Mehmet Bektaş, “Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yönetilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in (BM) saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz” dedi.

‘İNSANA VE YAŞAM HAKKINA SAYGI DUYAN HERKESİ SORUMLULUK ÜSTLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ’

Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi ve suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanının geldiği dile getirilen bildiride şu ifadelere yer verildi: “Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır.

İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz.”

Bektaş’ın konuşmasının ardından toplantıya katılan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da birer konuşma yaptı.

TAHTASIZ: İSRAİL’E GEREKLİ CEVAP VERİLMELİ

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırıları kınayarak, “Tüm müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde sözde değil gerçekten eylem birliği yaparak İsrail’e gerekli cevabı vermesini temenni ediyorum” diye konuştu.

ÖZSAÇMACI: ORTAK AÇIKLAMAYI DEĞERLİ BULUYORUM

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da meclisin yapmış olduğu ortak açıklamayı değerli bulduğunu ifade ederek, “Meclisin yaptığı açıklama hepimizin açıklamasıdır. İsrail’i bir kez daha kınıyoruz. Dünyada bu zulümler olurken gerek mazlum Filistin halkı gerek Doğu Türkistan gerekse Kırım halkı unutulmamalıdır. Bunlara da zaman zaman dikkat çekmeliyiz. Türk Milleti, bütün mazlum milletlerin savunucusu olmuştur. Meclisin ortak yapmış olduğu açıklamayı değerli buluyorum” şeklinde konuştu.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.