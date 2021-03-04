‘İşsiz kalmak istemiyoruz’

RECEP MEBET

Çorum Belediyesi’ne devri gerçekleştirilen Çimento Fabrikası’nda çalışan özel güvenlik görevlileri işlerini kaybetmek istemiyorlar.

Üretimin durduğu tesiste halen 8 güvenlik görevlisinin istihdam edildiğini anlatan çalışanlar, fabrika ve arazisinin Belediye’ye devriyle birlikte işsiz kalma tehlikesiyle karşılaştıklarını söylediler.

Haber Merkezimize konuşan güvenlik görevlileri, yetkililere seslenerek mağduriyet yaşamak istemediklerini vurguladılar.

“Pandemi koşullarında işsiz kalmak istemiyoruz” diyen güvenlik görevlileri, “Derdimiz evimize ekmek götürebilmek. Görev yaptığımız alanla ilgili her türlü belge ve tecrübeye sahibiz. İmkan verilirse vazifemizi Belediye bünyesinde sürdürmek istiyoruz. Öte yandan diğer alanlarda da görev alabileceğimizi belirtiyor, derdimize bir çare arıyoruz” diye konuştular.

Yaşadıkları sıkıntıyı ilgili makamlara bildirmelerine rağmen henüz cevap alamamaktan yakınan güvenlik görevlileri, yetkililerden acil çözüm beklediklerini sözlerine eklediler.