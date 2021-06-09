İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 245 adet büfenin kiralama ihalesi yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 245 adet büfenin kiralama ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre İstanbul Kültür Ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’den 245 adet gazete ve ürün satış büfe alanı ve bu alanlarda  “büfe istanbul” adı altında kurulu ve kurulacak olan büfelerin işletmeye/kiraya verilmesi işi ihale edilecek.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini ilanda belirtilen şartlardaki belgelerle kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

Muhammen Bedeli, Kira/İşletme Süresi, Ön Yeterlilik Başvuru Tarih ve Saati ile  İhalenin Yapılacağı Yer bilgilerine ilişkin bilgiler için tıklayınız

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