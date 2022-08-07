İstanbul'dan Çorum'a kardeşlik köprüsü

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği ‘Anadoluyuz Biz’ projesi tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorum’da da uygulanıyor.

Proje kapsamında İstanbul’dan Çorum’a gelen gençler tarihi ve turistik yerleri gezdiler.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar,“Anadoluyuz Biz’ projesinde gençlerin sosyal, kültürel etkileşimlerin artırmak, kültürel zenginliklerimizi, misafirperverliklerimizi göstermek, şehirlerimizin maddi ve manevi değerlerini görmelerini, tanımalarını, hissetmelerini, yaşatmalarını ve sahiplenmelerini sağlamak, birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek ve önemini kavratmak, hep birlikte ‘Türkiye olma’ bilincimizi yaşatma, sürdürme, geliştirme ve koruma amacında olan bir projedir. Projeye uygun olarak İstanbul'dan gelen gençlerimize Çorum Gençlik Merkezlerimizden gönüllü 15 gencimizde eşlik etmektedir”dedi.

Proje kapsamında 17-23 yaş arasında gençler 30 Haziran - 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında İstanbul'dan Çorum’a gelip Kerebigazi Erkek Öğrenci Yurdunda misafir oldular. Gençler şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ettiler.

Yine proje kapsamında İstanbul'dan gençler İskilipli Atıf Hoca Kız Yurdunda 4 gece konakladılar ve şehri gezdiler.

3 Ağustos akşamı İstanbul’dan gelen kız kafilesi 4 Ağustos Perşembe sabahı ilk olarak bu vatan için canlarını feda ederek şehit olan kahramanlarımızın yattığı Çorum Şehitliği ziyaret ederek dua ettiler.

Öğrenciler daha sonra Hitit Üniversitesi, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi’ne ziyarette bulundular.

Buhara Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlilere katılan gençler daha sonra gençlik merkezinde kuş yemliği yaptılar. Gençlik Merkezi Deneyap Atölyesini gezen gençler ertesi gün ise Alacahöyük’e gittiler. Öğrenciler 6 Ağustos Cumartesi günü Çorumlu Obası, Çorum Müzesi, Saat Kulesi, Ulu Camii, Velipaşa Konağı, Hıdırlık, Millet Bahçesi, Çoruminia’yı gezdiler. (Haber Merkezi)