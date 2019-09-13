İstanbul Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu ilk toplantısını yaptı

FATİH AKBAŞ

Bir süre önce kurulan Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Federasyon merkezinde yapılan toplantıda yapılacak olan faaliyetler görüşüldü.

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Akkuş, konu hakkında verdiği bilgi de federasyon olarak çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade ederek,

“Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu merkezimizde yaptığımız ilk toplantımızda federasyonu bünyesinde Çorumlu İşadamları Derneği'nin kurulması ve başarılı öğrencilere burs verilmesi, işsiz gençlerimize iş imkanı sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması yönünde kararlar aldık. Ekim ayı içinde Ataşehir’de sanatçılı yemekli geniş çaplı bir kan bağışı kampanyası yapacağız. 2019 yılının sonuna kadar en az 3 tane Çorum İl ve İlçe Federasyonu'nun katılımı ile Tüm Çorumlular Konfederasyonu’nun kurulmasına kara verdik. 2019 yılı sonuna kadar Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonumuz’un üye sayısı yükselecektir. Federasyonumuz tüm Çorumlu hemşehrilerimize ve Çorum’a hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu’nun kurucuları arasında şu isimler yer aldı:

“Metin Akkuş, Ercan Koşar, Selami Topcu, Murat Arı, Hüseyin Kuldan, İlhami Dursun, Hasan Sezer, Hüseyin Akmaz, Yıldız Karaman, Gülay Keçecioğlu, Şenol Akca”