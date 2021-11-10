İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine Uzman Yardımcısı, Bilgisayar Programcısı ve İdari Memur alınacak.

İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların, istenilen belgeler ile birlikte İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Evrak Kayıt Birimine 10 Aralık 2021 tarihi saat 16.00'ya kadar şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Personel alımı sınavına kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğin internet adresinden duyurulacak.

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