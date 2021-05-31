İşte yeni normalleşme kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 saat 45 dakika süren kritik kabine toplantısının ardından 1 Haziran sonrası atılacak normalleşme adımlarını sıraladı. Tüm Türkiye’nin merak ettiği konular; Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması saatleri değişecek mi? Spor salonları, halı sahalar ve yüzme havuzları açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek mi? ve daha birçok sorunun cevabı belli oldu.

İşte kademeli normalleşme adımları:

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafa içi ve Cumartesi günü akşam 22:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında uygulanacak. Bu sınırlama hafta sonu Cumartesi 22:00 ile Pazartesi sabahı 05:00 arasında geçerli olacak. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halısaha, lunapark gibi işletmeler Pazar günü hariç sabah 07:00 ile akşam 21:00 arasında çalışabilecek. Diğer iş yerleri de Pazar günü haricinde belirli kurallar çerçevesinde faaliyet gösterebilecek. Nikahlar ve düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran’dan itibaren yapılabilecek. Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak. Restoran, lokanta, kafetarya gibi yeme içme yerleri sabah 07:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında masaya servis yapabilecek

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021, 21:14