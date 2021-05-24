İstifa ettiği kurumu mahkemeye verdi

M.BURAK YALÇIN

Eski Bağımsız Belediye Başkan adayı Murat Kırçı, istifa ettiği kurum hakkında 5’nci kez suç duyurusunda bulundu.

Adliyeye gelerek Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunan Murat Kırçı, Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hakkında 4 dava açtığını ve hepsini kazandığını belirterek mahkeme kararının uygulanmamasından dolayı bir kez daha dava açtı.

Adliye çıkışında açıklama yapan Murat Kırçı, 3 defa tayinden kaynaklı yolluk sebebiyle 1 defa da tazminatını alamadığı için kuruma suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Atamaların liyakata göre yapılmadığını, eş, dost mantığına göre yapıldığını bu yüzden de devletin ve milletin zarara uğratıldığını iddia eden Kırçı, şu açıklamalarda bulundu: “2019 yılında görevimden istifa ettim. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde görev yaptığım esnada liyakatsiz yöneticilerin hukuksuzca eylemleri sebebi ile üç dava ve istifa sonrası ödenmeyen tazminatım sebebi ile de 1 dava ve mahkeme kararına rağmen tarafıma ödenmeyen ile birlikte 5 dava açtım. Bu davalardan 4 tanesini kazandım ve millet iş bilmez, hukuk tanımaz liyakatsiz yöneticiler sebebi ile avukatlık ücreti ve yasal faiz ödemek zorunda kaldı. Oysa gerek müdürlük gerekse memuriyet makamları sorumluluk gerektirmektedir. Ancak atamalar liyakata göre değil de eş, maalesef dost mantığına göre yapıldığı için devletimiz ve milletimiz zarara uğratılmaktadır. Aziz milletimiz bunca ekonomik sıkıntılar arasında suçu olmamasına rağmen dolaylı da olsa zarara uğratılmaktadır. Bu örnek sadece Çorum’da olan bir şey. Ülkede neler oluyor bunu da Çorum halkının takdirine bırakıyorum.”