İstihdamı artıracak proje

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi ile OKA arasında istihdamı artırmak amacıyla “Güçlü Kadın Güçlü Gençlik” projesi kapsamında protokol imzalandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünde gerçekleşen törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve yardımcıları, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve OKA İl Koordinatörü Özgür Yalçın katıldı.

AŞGIN: 32 PROJEDEN EN ÖNEMLİSİ

Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, adaylık sürecinde 32 proje ilan ettiklerini hatırlatarak, bunların en önemlerinden bir tanesinin istihdama yönelik iş atölyesi projesi olduğunu söyledi.

‘3 ATÖLYE AÇACAĞIZ’

Bu projenin bugün itibariyle startını verdiklerini ve istihdamın gelişmesine katkı sunacak güzel bir proje olacağına inandığını belirten Başkan Aşgın, projenin amacıyla ilgili şunları söyledi: “Özellikle dezavantajlı olarak gördüğümüz gençlerimiz ve kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmak adına birtakım atölyeler planlıyoruz. 3 temel atölye var. Bir tanesi sanayinin yeni nesil gençleri atölyesi. Burada tasarımcılar, yapay zekâ ile ilgilenen gençlerimiz, yazılımcılar, robotik kodlama, modelleme bunlarla ilgili eğitimler verilecek.

Bir diğeri de mutfak sanatları atölyesi. Kafe sektörü, restoran sektörü, aşçı, aşçı yardımcısı buna benzer mesleki yeterlilik geliştiren işlerle ilgili istihdam kapasitesini artırmak istiyoruz. Bu noktada nitelikli eleman bulmada zorlanılıyor. Yapılacak işbirliği kapsamında bu atölyemizi de açacağız.

Tekstil atölyeleri açacağız. Çünkü tekstil sektörü istihdamı yoğun bir sektör. Tekstil fabrikasına gidildiğinde tecrüben var mı diye soruyorlar. İstihdam edilebilirlik noktasında bazı sorunlar yaşanıyor. Bunu gidermek adına bunun eğitimini vereceğiz. Eğitim sonucunda tekstilde istihdam edilebilirliklerinin önünü açacağız.”

‘KADEŞ MEYDANINA OFİS AÇACAĞIZ’

Proje kapsamında Kadeş Meydanına ofis açacaklarını da dile getiren Başkan Aşgın, “İstihdamı hayatın, şehrin merkezine koyuyoruz. Bu anlamda Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezini (ÇOKİŞ) güçlendirmek adına şehrin merkezinde proje kapsamında bir ofis açacağız. İş arayanlar başvurularını oraya yapabilecekler. İş görüşmelerini de orada yapabilecek. Biz iletişimi sağlayacağız. Daha böyle bir merkez kurmadan birçok arkadaşımızı işe yerleştirdik. ÇOKİŞ, kısa sürede çok iş yaptı” dedi.

‘1 MİLYON 250 BİN TL’SİNİ OKA KARŞILAYACAK’

Birkaç ay içerisinde kursların başlayacağını da ifade eden Aşgın, “Projemiz 9 merkezimizde uygulanacak. 18 aya yaygın bir proje. 1 milyon 400 bin TL’lik bir proje. Bunun 1 milyon 250 bin TL’si OKA desteği ve hibesi. Kalanını biz tamamlayacağız. Proje ortaklarımıza ve paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ŞAHİN: PROJE, SOSYAL KALKINMA VE GELİŞME ALANINDA BİR KANAL AÇACAK

OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin de projenin sosyal kalkınma ve gelişme alanında bir kanal açacağını vurgulayarak, şunları söyledi: “Damlaya damlaya göl olur derler. Sosyal gelişmeyle, istihdamla ilgili yapacağımız işlerin bir göl olduğunu da beraber görürüz. Biz bu süreçte hem bakanlıkla hem belediyedeki proje ekibi ile arada köprü olduk. Tüm samimiyetimizle memlekete faydalı olsun diye gayret ediyoruz.”

Konuşmaların ardından Başkan Aşgın ile OKA Genel Sekreteri Şahin, protokol defterini imzaladı.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020, 19:44