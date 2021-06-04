İstiklal İlkokulu öğrencileri eTwinning projesine katıldılar

M.BURAK YALÇIN

İstiklal İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Meral Kahraman öncülüğünde “Water Volunteer Team On Duty(Su Gönüllüleri Ekibi Görevde) ve Media Mania(Medya Çılgınlığı) adlı eTwinning projesine katılarak çalışmalarında son aşamaya geldiler.

İstiklal İlkokulu 2-C sınıfı öğretmeni Meral Kahraman, eTwinnig projelerinde aktif bir şekilde yer aldıklarını belirterek, projeler hakkında şu bilgileri verdi:

“Öğrencilerimiz Media Mania(Medya Çılgınlığı) projesi ile medya ile iç içe olan çocukların medya okuryazarlığı ve dezenformasyon konularında bilinçlenip, medyanın zararlarını ve yararlarını keşfediyorlar. Proje kapsamında öğrenciler reklam, kamu spotu, belgesel hazırlama gibi birçok etkinlik yaptılar. Projede Türkiye’nin farklı illerinden 10 öğretmen, 1 Ürdün ve 1 Azerbaycan’dan ortaklar bulunmakta.

“Water Volunteer Team On Duty(Su Gönüllüleri Ekibi Görevde) projemizde ise 10 Türk öğretmen, 1 İtalya, 1 Litvanya, 1 de Polonyo’dan ortaklar bulunmaktadır. Bu proje de ise öğrenciler hem doğayı daha yakından tanıdılar hem de çevreye zarar veren atıklar hakkında bilgi sahibi oldular. Hem de tasarruf ederek dünyamızın nasıl korunacağını keşfediyorlar. Su ayak izi ölçümleri yaparak suyu dikkatli kullanmanın önemini kavrıyorlar. Kompost gübre yapımı, endemi bitkilerin tanınması, toprağa zarar veren atıklar, su tarassufu gibi birçok etkinliklere yer verdiler. Projede son aşamaya geldik. Kalite etiketi için de çalışmalarımıza başladık.”

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021, 17:05