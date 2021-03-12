‘İstiklal Marşımız bağımsızlığımızın sembolü olarak ilelebet yaşayacak’

FATİH AKBAŞ

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle kutlama programı yapıldı.

Devlet Tiyatro Salonu’nda dün gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.



Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özlem Zeren, yaptığı açılış konuşmasında İstiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin günlerinde Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921 tarihinde milli marş olarak kabul edildiğini belirterek, “Büyük zorluklarla kazanılmış bağımsızlık mücadelesinin abidevi ifadesi olan milli marşımız ülke sathında bütün milleti içine alıp sararak milli benlik ve kimlik haline dönüşmüştür” dedi.

Milli mücadelemizin en önemli belgelerinden biri olan İstiklal Marşı’nın milli marş olarak kabul edilişinin 100’üncü yıl dönümü olması münasebetiyle 2021 yılının İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edildiğini hatırlatan Özlem Zeren, “Tarihimiz geleceğimize yön veren önemli olaylar ve örnek şahsiyetlerle doludur. Genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve milli şuurun ayakta tutulabilmesi için bunları hatırlamak gerekir. İşte İstiklâl Marşımızın yazarı ve milletimizin sinesinden çıkarak onun acılarını, umutlarını ve kararlılığını kaleme alan Mehmet Akif’i, 12 Mart'ta İstiklal Marşımız ile birlikte anıyoruz” şeklinde kaydetti.

‘MEHMET AKİF ERSOY'UN ÖRNEK HAYATI GENÇLERE ANLATILMALI’

Mehmet Akif Ersoy'un örnek hayatının gençlere anlatılıp öğretilmesi gerektiğini dile getiren Zeren, “Mehmet Akif, halkın derdini kendine dert edinmiş, milletin duygu ve düşüncesiyle kuşatılmış olarak mısralarıyla duygu ve aklı dize getiren bir yol gösterici ve mütefekkirdir. 63 yaşında iken 27 Aralık 1936’da vefat eden istiklal şairimiz hakkında yüzlerce kitap yazılmış olup, tanıdıkça tanınması gereken anlatıldıkça anlatılması gereken bir şahsiyet olduğu ortaya çıkmaktadır. Yine büyük eseri ‘Safahat’ gençlerimize başucu kitabı olarak tavsiye etmek ve okutmak bizlerin borcudur. Mehmet Akif’in bize kıymetli armağanı İstiklal Marşımızın içeriğini Kurtuluş Savaşı yılları belirlemiştir. Marşımızı her okuyuşumuzda Kurtuluş Savaşı’nın olağanüstü şartları göz önünde bulundurulmazsa onu gereği gibi anlamamız mümkün değildir. Kutsallarımızla yoğrulan ve milli mücadelemizi daima canlı tutacak bu mısralar, İstiklal Marşımız milletimizle birlikte bağımsızlığımızın sembolü olarak ilelebet yaşayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İstiklal Marşı’nın toplumun farklı kesimleri tarafından seslendirildiği klip izlendi.

Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı filimin gösterimi ve öğrencilerin İstiklal Marşı’nın yazılışını canlandırmasının ardından İstiklal Marşı şiir mizansen gösterisi gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Korosunun mini konserinden sonra ise yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödülleri verildi.

YARIŞMALARDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler arasından düzenlenen ‘Mehmet Akif’in Bağımsızlık Anlayışı’ konulu kompozisyon yarışmasının birincisi Emel Aktı, ikincisi Bekir Başoğlu ve üçüncüsü Öznur Meriç’e ödüllerini Vali Yardımcısı Recep Yüksel verdi.

Yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘İstiklal Şairi Mehmet Akif’ konulu kompozisyon yarışmasının birincisi Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Zehra Nur Zeren, ikincisi Özel Bilge Koleji öğrencisi Ümmü Ebrar Güneş ve üçüncüsü Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Zeliha Elanur Altun’a ödüllerini İl Garnizon Komutanı ve Çorum Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Ferhan Işık verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nın lise düzeyinin birincisi Ömer Sefer Berke, ikincisi Abdussamet Gül, üçüncüsü Samet Şeker, ortaokul düzeyi birincisi Nurefşan Uçgun, ikincisi Hiranur Ölçer, üçüncüsü Elif Ebrar Taşova ile mansiyon ödülüne layık görülen Zeynep Erva Bozkurt’a ödüllerini Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın verdi.

Tören hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 19:34