İTÜ 67 akademik personel alımı yapacak

İTÜ 67 akademik personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre İstanbul Teknik Üniversitesi, “Öğretim Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca 67 Araştırma-Öğretim Görevlisi istihdam edecek.

Başvurular kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler www.itu.edu.tr internet adresinden yapılacak. 

Başvurular 11-25 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

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