İYC kavşağına üst geçit

Karayolları Bölge Müdürü Rıfat Silov, Çevre Yolu İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı'na üst geçidin Ağustos ayında tamamlanacağını açıkladı.

Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Başkanı İlhan Kılıç, Samsun’da bulunan Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Bölge Müdürü Rıfat Silov ve Bölge Müdür Yardımcısı Haydar Kopya ile görüştü.

Çevre Yolu İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı’nda geçtiğimiz günlerde yaşanan ve 13 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan trafik kazasını hatırlatan Kılıç, bölgeye üst geçit yapılması için resmi dilekçe sundu.

Karayolları Bölge Müdürü Rıfat Silov da, maliyeti 2 milyon lira civarında olan üst geçidi çeşitli illere yaptıklarını, Çorum’a da yapacaklarını, ancak tek endişelerinin bu üst geçidin vatandaşlar tarafından kullanılmaması olduğunu söyledi.

Silov, üst geçidin Temmuz-Ağustos ayı içerisinde tamamlanabileceğini kaydetti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2022, 19:18