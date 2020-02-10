İyi Parti Merkez İlçe’de kongre heyecanı

FATİH AKBAŞ

İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, yapılacak 2.Olağan Merkez İlçe Kongresi’nde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Parti binasında düzenlediği basın toplantısında adaylığı hakkında açıklamalarda bulunan Erkan Yıldız, “16.02.2020 tarihinde Merkez İlçe Kongresini yapmak üzere yönetim kurulu karar almıştır. Bu toyumuza siz çok kıymetli İyi Parti üyelerimizi, kıymetli delegelerimizi ve Çorumlu hemşehrilerimizi davet ediyorum. Kurulduğumuz ilk günden bu yana partimize ve sayın genel başkanımıza çok büyük baskılar kurulmasına rağmen yolumuzda ilerlemekten hiçbir vakit korkmadık, korkmayacağız. Bizler İyi Partiliyiz, bu ülke iyi olana kadar mücadelemize devam edeceğiz. İyi Partili olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Partimiz kurulduktan çok kısa bir süre içerisinde baskın seçimlerle iktidarın tek korkusu ve tek alternatif olarak mücadelemizi verip meclisteki yerimizi almış bulunuyoruz” dedi.

1 Ocak 2019 tarihinde il başkanının önerisi ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın uygun görmesi ve Genel Başkan Meral Akşener’in imzası ile merkez ilçe başkanlığına atandığını hatırlatan Yıldız, “Atandığım günden itibaren bizler yönetim kurulumuz ile birlikte bir söz verdik. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı yapmak için toplumun her kesimi ile birlik olduk. Çorumlu olmaktan gurur duyuyorum, Çorum'a ve Çorumlular’a hizmet etmekten onur duyuyorum. Bugüne kadar şahsi menfaatlerim uğruna kimseye eğilmedim, bükülmedim bundan sonra da asla eğilmeyeceğim. Amacımız iktidar olup Çorum'a hizmet getirmek. Allah bize iktidar nasip ederse göreceksiniz, Çorum’un yıllarca kanını emenlerden yargı yolunda hesap soracağız. Çorum’un hak ettiği her iyi yatırımları Çorum'a getirmek bizlere nasip olacak inşallah. Çorum’un çıkarları haricinde şahsım ve yönetimim adına söz veriyorum. Hiçbir çıkarımız olmadan çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı.