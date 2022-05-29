İyi Parti’den Deva’ya ziyaret

İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve Yönetim Kurulu üyeleri Deva Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk ve Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.

Ziyarette ülke ve şehrin mevcut durumu masaya yatırılırken, şehrin güncel siyasi gündemi ve vatandaşların sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Deva Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, ziyarette yaptığı değerlendirmede, “İçinde bulunduğumuz mevcut siyasi konjonktürde yıllardır halkımız ve Türk siyaseti o kadar kutuplaşmaya dayatıldık ki bunalmamak, isyan etmemek içten bile değil. Bizler siyasi parti temsilcileri olarak, iyi niyet ve dostluğu sağlamalıyız ki, iktidar partisinin oluşturduğu kutuplaşma ve ayrışmadan kurtulup siyasi etik çerçevesinde, önce şehrimize sonra ülkemize faydalı olabilelim. Deva Partisi olarak her zaman ülke menfaatimize ters düşmeyecek siyasi partilere dostluk ve etiklik çerçevesinde kapımız açıktır. Yeter ki halkımızın özlediği, hasretini çektiği, adaletli ve yararlı hizmetler sunabilelim. Amaç ve hedefimiz bu olduğundan kazanan daima halkımız olacaktır”dedi.

Deva Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, ziyaretten dolayı İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve beraberindekilere teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2022, 17:00