İyilik melekleri iş başında

RECEP MEBET

Koronavirüs salgınına karşı, devlet-millet el ele mücadeleye devam ediyor.

“Biz bize yeteriz” sloganıyla başlatılan milli dayanışma kampanyasına bağışlar sürerken Çorumlu ev hanımlarından oluşan ‘iyilik melekleri’ de maske dikerek mücadeleye destek veriyorlar.

Çorum Belediyesi’nin sivil toplum kuruluşlarına yaptığı işbirliği çağrısına olumlu karşılık veren Deniz Feneri Derneği Çorum gönüllüleri, ilk etapta 5 bin adet maske üretmeyi hedefliyorlar.

Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Bölümü dikiş atölyesinde bir araya gelen gönüllüler, cerrahi maske dikerek sürdürülen mücadeleye katkı sağlıyorlar.

‘BİZ BİZE YETERİZ’

Deniz Feneri Derneği Çorum Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlı, “Nene Hatun’un torunları olarak, koronavirüsle savaşta biz de varız” diyerek kolları sıvadıklarını söyledi.

“İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte devletimizin ve milletimizin yanındayız” diyen Yasemin Eyvazlı, “Maske dikmek isteyen ev hanımlarına Çorum Belediyesi’nce malzeme sağlandığını duyunca bizler de gönüllü olarak bu işte görev almayı istedik. Geçtiğimiz Çarşamba gününden beri 5-10 arkadaşla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dikimini tamamlayacağımız 5 bin adet maskeyi en yakın zamanda teslim etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Ortaya koydukları fedakarlıktan dolayı Deniz Feneri gönüllülerine teşekkür eden Eyvazlı, “Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bu zor günde sergileyeceğimiz dayanışma çok önemli. Biz bize yeteriz inşallah” ifadelerini kullandı.