İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesine davet

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı 5. Etap'ta kat karşılığı inşaat yapım ihalesi düzenleyecek.

İhale için son evrak verme tarihi 25 Ağustos 2022, ihale tarihi ise 1 Eylül 2022'dir. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacak.

İhalede tahmin edilen bedel 657 milyon 226 bin 847 Türk Lirası olarak açıklandı. İhale dosyası İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Proje Uygulama 2. Şube Müdürlüğü'nde görülebilir.

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