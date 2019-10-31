Japonya Büyükelçisi’ni Çorum’a daveti etti

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima’nın daveti üzerine 2019 Japonya Festivali etkinliklerine katıldı.

Berlin Flarmoni Orkestrası sanatçıları ve modern caz müziğinin temsilcileri Japon Aki Takase ve Alman Daniel Erdmann'ın canlı performans sahneledikleri etkinlikte Alper Bilan, ‘barış’ temalı müzik projesinden bahsetti.

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima’yı Hitit uygarlığını görmek üzere Çorum'a davet eden Bilan, etkinliğin yapıldığı Türk Japon Vakfı’nı, Ankara kültür hayatına kazandıran Bakan Cafer Tayyar Sadıklar ve eşi Gül Sadıklar’a teşekkür ederek, “Çorum’u marka bir kent yapmak istiyorsak işbirliği yaptığımız ve birlikte çalıştığımız kurum ve kişilerin kalite standardına çok dikkat etmeliyiz. Kaliteli işlerin bizi en doğruya götüreceğine inancım tamdır.” dedi.